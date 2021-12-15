Gana 70 mil dólares en una semana vendiendo sus flatulencias en frascos.

Stephanie Matto es una joven que halló un negocio millonario en sus flatulencias con olor extremo, ya que las envasa en frascos y gana alrededor de 70 mil dólares por semana.

Una chica en Nueva York emprendió su peculiar negocio en las redes sociales al vender sus flatulencias a extraños, se trata de la estrella del reality show '90 Day Fiancé'.

La mujer de República Checa reveló que ganó 70 mil dólares en una semana por vender así sus gases y continúa recibiendo muchas solicitudes diariamente y trata de atenderlas todas.

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La dieta para potencializar sus gases

Matto detalló en un video en su cuenta de Instagram, que la dieta para potencializar sus gases, se basa en frijoles, huevos duros, yogurt y muffin de proteínas.

Para darle un toque especial, a cada frasco le pone pétalos de flores, pues aseguró que esto ayuda a que el aroma sea más duradero.

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