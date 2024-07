Flor se siente culpable por la muerte de su mamá

La académica abrió su corazón a la terapeuta y contó por qué siente culpa por la muerte de su madre. Durante la charla las lágrimas no dejaban de salir de los ojos de Flor, quien dijo que parte de su culpa viene por dejar sola a su mamá durante los periodos más fuertes de su enfermedad, ya que su papá viajaba recurrentemente a Estados Unidos para visitar a sus hermanos, por lo que su mami se quedaba sola en casa.

Flor mencionó que ella no sabía todo por lo que pasaba su mamá y que opto por no cuidarla para mantener su empleo, pero que ella se culpa por no estar junto a ella en sus peores momentos.