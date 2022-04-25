FOTO: La cacha Google Maps en una cita secreta ¡con su ex!

Google Maps es sin duda una app muy útil para que uno pueda localizarse en las calles y pueda despejar las dudas que tenga. Ahora bien, puede ser un arma de doble filo pues va registrando personas al azar y como tal puede que te hallen desprevenido como les pasó a ellos que estaban en una cita secreta siendo expareja.

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Este hecho viene de Twitter donde una usuaria mostró la foto en cuestión donde estaban a escondidas. Ante eso solo preguntó: “¿Ustedes creen que están salados?”.

La imagen viene del 21 de abril cuando se mostró por primera vez y tuvo un nivel de reacciones muy alto pues ya acumula más de 12,000 likes y más de 400,000 retweets.

¿En qué lugar fueron captados los exnovios?

Los sujetos fueron captados en el número 16 de la calle Menasalbas de Madrid, España. Todo indica que no se percataron de ninguna manera que había un registro de Google Maps cerca y a partir de ello pasó lo que pasó.

Inicialmente muchos usuarios en Twitter supusieron que estaban escondiéndose porque alguna de las partes, o las dos, estaban cometiendo una infidelidad. Sin embargo, la realidad es que la chica se escondía porque no quería que sus amigos la vieran con ese hombre. Todo muy raro.

Ustedes creen que son salados? Yo salí en Google maps agarrada de la mano con mi ex mientras nos veiamos a escondidas pic.twitter.com/Ep5RYLVtZZ — Melany (@Melhenao) April 21, 2022

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