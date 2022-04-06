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FOTOS | Alfredo Adame enfrentó a Carlos Trejo en VLA. ¿Qué pasó?
Alfredo Adame visitó el foro de Venga La Alegría para aclarar lo que pasó en su última pelea. Carlos Trejo se enlazó con el programa. ¿Qué pasó?
Alfredo Adame y Carlos Trejo se enfrentaron en VLA.
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