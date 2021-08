FOTOS: Choco y su familia tienen un nuevo integrante.

La familia Sarmiento Pérez visitaron el foro de Ventaneando y nos presentó al nuevo integrante de su hogar que viene a ayudar a su pequeño hijo.

El nuevo integrante de la familia

Recientemente, la familia ha recibido el apoyo de Wasabi, quien es un perro de apoyo para niños especiales.

Este miércoles tuvimos en el foro a la familia Sarmiento Pérez, quienes para no perder la tradición acudieron a presentar al nuevo integrante de la familia.

“Wasabi, es parte de Dog Point, es una asociación en España que opera en Madrid, Galicia, para toda la península y también para otros países en Europa y demás, es la única asociación, está dedicada exclusivamente a los perros de servicio para personas con autismo, es gente que viene, además, del autismo hacia los perros y no al revés, no es gente que esté entrenada en perros, entonces es gente que tiene educación especial, y pues a través del trabajo con los perros se logran un motón de cosas. Evitan fugas, es muy común dentro del autismo, crisis nerviosa, crisis sensorial. El perro inmediatamente va con el niño, lo tranquiliza, evita que se lastime, que también es una característica común, duermen mejor, tienen muchísimas cosas de seguridad vial…"

La familia Sarmiento Pérez nos presenta al nuevo integrante de su hogar.

“Todos los integrantes de esta familia siempre los hemos presentado aquí, Iker en su momento, Iñaki en su momento y, pues bueno el tercero que es nuestro tercer hijo no podía faltar, que es Wuasabi. Todo comienza así, ya hace tres años, tan rápido, que nos fuimos dos años o dos años y medio. Y, si empezamos todo, siempre lo dijimos no porque no encontráramos aquí las opciones adecuadas sino, porque queríamos buscar pedagogos y gente más especializada, específicamente para lo que tenía Iñaki. Recordemos que, aunque estamos en contacto con mucha gente que nos escribe, que pasa por lo mismo que nosotros, esto al ser un espectro, pues ningún niño es igual al otro…"

Gracias a esta decisión por parte de sus padres, Iñaki ha tenido un gran avance en los últimos años.

“Las habilidades sociales de Iñaki, se han estirado mucho cognitivamente, sensorialmente nunca tuvo problemas, sensoriales tan fuertes, la principal área de afectación de Iñaki, es en el lenguaje. Es un problema de procesamiento de la información, no es nada más que Iñaki no sea verbal, sino también puede batallar para entender el lenguaje y, bueno, lleva muchas terapias, está yendo a una escuela, es una escuela, digamos, regular/normal. Bueno va a una escuela con un programa normal, está rodeado de niños neurotípicos y eso también le impulsa las capacidades sociales, estimula el lenguaje y demás.”