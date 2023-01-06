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FOTOS |Conoce las delegadas a Miss Universo 71 2022 Parte 1

Te mostramos las imágenes de las participantes del certamen de belleza: Miss Universo 2022. México, Ghana, Singapur, Japón, Venezuela y muchas más.

Por: Redacción Azteca UNO

Deta Kokomani es albanesa y espera a través de la farmacéutica poder ayudar a los albaneses y brindar atención médica gratuita.
Swelia Da Silva Antonio. Su país de origen es Albania, habla tres idiomas y cuenta con una Maestría en Ciencias.
Bárbara Cabrera es una Modelo argentina y cuenta con una marca de ropa femenina : “BÁRBARA CABRERA Buenos Aires”.
Evlin Khalifa proviene de Baréin. Toca el piano, practica el Taekwondo y su sueño es que las mujeres de la región árabe sean representadas en películas de Disney.
Chayenne Van Aarle proviene de Bélgica. Cuenta con múltiples talentos: es actriz, presentadora, cantante y tiene una licenciatura en Relaciones Públicas.
Lia Claxton, su país de origen es Islas Vírgenes Británicas. Le apasiona tocar el piano y de pequeña estudió danza.
Kristina Plamenova, su país de origen es Bulgaria. Cuenta con una Maestría en Derecho y lucha por la acción contra el cambio climático.
Sofía Depassier proviene de Chile. Durante su infancia padeció de racismo por lo que ahora ayuda a otros inmigrantes a tener una mejor calidad de vida.
Kate Alexeeva es nacida en Letonia. Ha trabajado para grandes marcas de lujo como Dolce and Gabbana, Coach, Guess, Prada, entre otras.
Yasmina Zaytoun es libanesa y realiza oratoria motivacional.
Irma Valenzuela es mexicana. Le encanta el deporte y practica danza folclórica.
Zar Li Moe proviene de Birmania, tiene 21 años y le fascina cantar.
Cassia Sharpley es de Namibia y practica las artes escenicas.
Ashley Lightburn nació en Belice. Se dedica a impartir clases de matemáticas en la Universidad de Belice.
Manita Hang es de Camboya y habla tres idiomas; inglés, francés y jemer.
Sichen Jiang nació en China. Es graduada de la Universidad de Cambridge en Finanzas Inmobiliarias.
María Fernanda Aristizabál es colombiana. Se dedica al modelaje, es influencer y cuenta con una Licenciatura en Medios y Periodismo.
Sára Mikulenková proviene de Republica checa. Es una mujer servicial, estudió pedagogía y actualmente es maestra.
Andreína Martínez a la edad de 13 años se mudó de su país natal, República Dominicana a Nueva York.
Nayelhi González nació en Ecuador. Tiene talento para el canto, la pintura y los deportes.
Floriane Bascou es de Francia. Adora ayudar a las personas por lo que busca convertirse en ortodoncista, para darles la sonrisa a quienes la han perdido.
Soraya Kohlmann proviene de Alemania. Es modelo, empresaria y entrenadora de pilátes.
Engracia Afua K. Mofuman es de Ghana. Se dedica al modelaje y es traductora de cuatro idiomas: francés, inglés, español y portugués.
Rebeca Rodríguez es de Honduras. En la actualidad se encuentra cursando una licenciatura doble en Negocios Internacionales y Marketing Digital.
Hrafnhildur Haraldsdóttir nació en Islandia. En la actualidad es estudiante de biología en el Colegio Comercial de Islandia.
Marybelen Sakamoto es profesora de origen japonés. Actualmente es profesora en un calificado estudio de cocina en Japón.
Diana Tashimbetova proviene de Kazajstán. En la actualidad es estudiante de arquitectura, adora bailar y cantar.
Hannah Iribhogbe es una mujer nigeriana de 21 años que le apasiona la caridad.
Ida Hauan proviene de Noruega, tiene 27 años y es consejera de la salud mental.
Solaris Barba su país de origen es Panamá y actualmente estudia Psicología.
Aleksandra Klepaczka su país de origen es Polonia, tiene 23 años. Canta y baila.
Telma Madeira nació en Portugal, adora tomar cursos culinarios y de panadería. Por si fuera poco, ha sido voluntaria, cocinando para los pescadores locales.
Ashley Cariño es puertorriqueña y sueña con convertirse en la primera Miss Universo en ir al espacio.
Carissa Yap nacida en Singapur, tiene 22 años y su sueño es ser una mujer que inspire a otras mujeres.
Carolina Michalcikova proviene de República Eslovaca, tiene 24 años y le encanta viajar.
Ndavi Nokeri es una mujer sudafricana, tiene 23 años de edad y cuenta con un título en Gestión de Inversiones.
Tya Jané Ramey, proviene de Trinidad y Tobago, tiene Maestría en Trabajo Social.
Aleyna Şirin, es de Turquía y actualmente se encuentra estudiando arquitectura de interiores.
Ngọc Châu nació en Vietnam, tiene 28 años y su aspiración es convertirse en una conductora y productora de su propio programa.
Amanda Dudamel nacida en Venezuela, tiene 23 años y es diseñadora de moda.
Mideline Phelizor es una mujer de Haití. Tiene 27 años y se encuentra estudiando actualmente Derecho, con el fin de especializarse y ayudar a los niños huerfanos.
Toshami Calvin proviene de Jamaica. Adora la diversión saludable que ha vivido en el distrito de Bath, St Thomas en Jamaica, nadando en ríos y trepando árboles.
Payengxa Lor es de Laos. Es la primera mujer en ganar Miss Universo Laos, por lo que esto la hace ser la primera mujer de Hmong en competir en el concurso de Miss Universo.
Angel J. Cartwright, nacida en las Bahamas. Tiene una plataforma dedicada a promover la prevención del cambio climático.
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Deta Kokomani es albanesa y espera a través de la farmacéutica poder ayudar a los albaneses y brindar atención médica gratuita.
Swelia Da Silva Antonio. Su país de origen es Albania, habla tres idiomas y cuenta con una Maestría en Ciencias.
Bárbara Cabrera es una Modelo argentina y cuenta con una marca de ropa femenina : “BÁRBARA CABRERA Buenos Aires”.
Evlin Khalifa proviene de Baréin. Toca el piano, practica el Taekwondo y su sueño es que las mujeres de la región árabe sean representadas en películas de Disney.
Chayenne Van Aarle proviene de Bélgica. Cuenta con múltiples talentos: es actriz, presentadora, cantante y tiene una licenciatura en Relaciones Públicas.
Lia Claxton, su país de origen es Islas Vírgenes Británicas. Le apasiona tocar el piano y de pequeña estudió danza.
Kristina Plamenova, su país de origen es Bulgaria. Cuenta con una Maestría en Derecho y lucha por la acción contra el cambio climático.
Sofía Depassier proviene de Chile. Durante su infancia padeció de racismo por lo que ahora ayuda a otros inmigrantes a tener una mejor calidad de vida.
Kate Alexeeva es nacida en Letonia. Ha trabajado para grandes marcas de lujo como Dolce and Gabbana, Coach, Guess, Prada, entre otras.
Yasmina Zaytoun es libanesa y realiza oratoria motivacional.
Irma Valenzuela es mexicana. Le encanta el deporte y practica danza folclórica.
Zar Li Moe proviene de Birmania, tiene 21 años y le fascina cantar.
Cassia Sharpley es de Namibia y practica las artes escenicas.
Ashley Lightburn nació en Belice. Se dedica a impartir clases de matemáticas en la Universidad de Belice.
Manita Hang es de Camboya y habla tres idiomas; inglés, francés y jemer.
Sichen Jiang nació en China. Es graduada de la Universidad de Cambridge en Finanzas Inmobiliarias.
María Fernanda Aristizabál es colombiana. Se dedica al modelaje, es influencer y cuenta con una Licenciatura en Medios y Periodismo.
Sára Mikulenková proviene de Republica checa. Es una mujer servicial, estudió pedagogía y actualmente es maestra.
Andreína Martínez a la edad de 13 años se mudó de su país natal, República Dominicana a Nueva York.
Nayelhi González nació en Ecuador. Tiene talento para el canto, la pintura y los deportes.
Floriane Bascou es de Francia. Adora ayudar a las personas por lo que busca convertirse en ortodoncista, para darles la sonrisa a quienes la han perdido.
Soraya Kohlmann proviene de Alemania. Es modelo, empresaria y entrenadora de pilátes.
Engracia Afua K. Mofuman es de Ghana. Se dedica al modelaje y es traductora de cuatro idiomas: francés, inglés, español y portugués.
Rebeca Rodríguez es de Honduras. En la actualidad se encuentra cursando una licenciatura doble en Negocios Internacionales y Marketing Digital.
Hrafnhildur Haraldsdóttir nació en Islandia. En la actualidad es estudiante de biología en el Colegio Comercial de Islandia.
Marybelen Sakamoto es profesora de origen japonés. Actualmente es profesora en un calificado estudio de cocina en Japón.
Diana Tashimbetova proviene de Kazajstán. En la actualidad es estudiante de arquitectura, adora bailar y cantar.
Hannah Iribhogbe es una mujer nigeriana de 21 años que le apasiona la caridad.
Ida Hauan proviene de Noruega, tiene 27 años y es consejera de la salud mental.
Solaris Barba su país de origen es Panamá y actualmente estudia Psicología.
Aleksandra Klepaczka su país de origen es Polonia, tiene 23 años. Canta y baila.
Telma Madeira nació en Portugal, adora tomar cursos culinarios y de panadería. Por si fuera poco, ha sido voluntaria, cocinando para los pescadores locales.
Ashley Cariño es puertorriqueña y sueña con convertirse en la primera Miss Universo en ir al espacio.
Carissa Yap nacida en Singapur, tiene 22 años y su sueño es ser una mujer que inspire a otras mujeres.
Carolina Michalcikova proviene de República Eslovaca, tiene 24 años y le encanta viajar.
Ndavi Nokeri es una mujer sudafricana, tiene 23 años de edad y cuenta con un título en Gestión de Inversiones.
Tya Jané Ramey, proviene de Trinidad y Tobago, tiene Maestría en Trabajo Social.
Aleyna Şirin, es de Turquía y actualmente se encuentra estudiando arquitectura de interiores.
Ngọc Châu nació en Vietnam, tiene 28 años y su aspiración es convertirse en una conductora y productora de su propio programa.
Amanda Dudamel nacida en Venezuela, tiene 23 años y es diseñadora de moda.
Mideline Phelizor es una mujer de Haití. Tiene 27 años y se encuentra estudiando actualmente Derecho, con el fin de especializarse y ayudar a los niños huerfanos.
Toshami Calvin proviene de Jamaica. Adora la diversión saludable que ha vivido en el distrito de Bath, St Thomas en Jamaica, nadando en ríos y trepando árboles.
Payengxa Lor es de Laos. Es la primera mujer en ganar Miss Universo Laos, por lo que esto la hace ser la primera mujer de Hmong en competir en el concurso de Miss Universo.
Angel J. Cartwright, nacida en las Bahamas. Tiene una plataforma dedicada a promover la prevención del cambio climático.
Deta Kokomani es albanesa y espera a través de la farmacéutica poder ayudar a los albaneses y brindar atención médica gratuita.
Swelia Da Silva Antonio. Su país de origen es Albania, habla tres idiomas y cuenta con una Maestría en Ciencias.
Bárbara Cabrera es una Modelo argentina y cuenta con una marca de ropa femenina : “BÁRBARA CABRERA Buenos Aires”.
Evlin Khalifa proviene de Baréin. Toca el piano, practica el Taekwondo y su sueño es que las mujeres de la región árabe sean representadas en películas de Disney.
Chayenne Van Aarle proviene de Bélgica. Cuenta con múltiples talentos: es actriz, presentadora, cantante y tiene una licenciatura en Relaciones Públicas.
Lia Claxton, su país de origen es Islas Vírgenes Británicas. Le apasiona tocar el piano y de pequeña estudió danza.
Kristina Plamenova, su país de origen es Bulgaria. Cuenta con una Maestría en Derecho y lucha por la acción contra el cambio climático.
Sofía Depassier proviene de Chile. Durante su infancia padeció de racismo por lo que ahora ayuda a otros inmigrantes a tener una mejor calidad de vida.
Kate Alexeeva es nacida en Letonia. Ha trabajado para grandes marcas de lujo como Dolce and Gabbana, Coach, Guess, Prada, entre otras.
Yasmina Zaytoun es libanesa y realiza oratoria motivacional.
Irma Valenzuela es mexicana. Le encanta el deporte y practica danza folclórica.
Zar Li Moe proviene de Birmania, tiene 21 años y le fascina cantar.
Cassia Sharpley es de Namibia y practica las artes escenicas.
Ashley Lightburn nació en Belice. Se dedica a impartir clases de matemáticas en la Universidad de Belice.
Manita Hang es de Camboya y habla tres idiomas; inglés, francés y jemer.
Sichen Jiang nació en China. Es graduada de la Universidad de Cambridge en Finanzas Inmobiliarias.
María Fernanda Aristizabál es colombiana. Se dedica al modelaje, es influencer y cuenta con una Licenciatura en Medios y Periodismo.
Sára Mikulenková proviene de Republica checa. Es una mujer servicial, estudió pedagogía y actualmente es maestra.
Andreína Martínez a la edad de 13 años se mudó de su país natal, República Dominicana a Nueva York.
Nayelhi González nació en Ecuador. Tiene talento para el canto, la pintura y los deportes.
Floriane Bascou es de Francia. Adora ayudar a las personas por lo que busca convertirse en ortodoncista, para darles la sonrisa a quienes la han perdido.
Soraya Kohlmann proviene de Alemania. Es modelo, empresaria y entrenadora de pilátes.
Engracia Afua K. Mofuman es de Ghana. Se dedica al modelaje y es traductora de cuatro idiomas: francés, inglés, español y portugués.
Rebeca Rodríguez es de Honduras. En la actualidad se encuentra cursando una licenciatura doble en Negocios Internacionales y Marketing Digital.
Hrafnhildur Haraldsdóttir nació en Islandia. En la actualidad es estudiante de biología en el Colegio Comercial de Islandia.
Marybelen Sakamoto es profesora de origen japonés. Actualmente es profesora en un calificado estudio de cocina en Japón.
Diana Tashimbetova proviene de Kazajstán. En la actualidad es estudiante de arquitectura, adora bailar y cantar.
Hannah Iribhogbe es una mujer nigeriana de 21 años que le apasiona la caridad.
Ida Hauan proviene de Noruega, tiene 27 años y es consejera de la salud mental.
Solaris Barba su país de origen es Panamá y actualmente estudia Psicología.
Aleksandra Klepaczka su país de origen es Polonia, tiene 23 años. Canta y baila.
Telma Madeira nació en Portugal, adora tomar cursos culinarios y de panadería. Por si fuera poco, ha sido voluntaria, cocinando para los pescadores locales.
Ashley Cariño es puertorriqueña y sueña con convertirse en la primera Miss Universo en ir al espacio.
Carissa Yap nacida en Singapur, tiene 22 años y su sueño es ser una mujer que inspire a otras mujeres.
Carolina Michalcikova proviene de República Eslovaca, tiene 24 años y le encanta viajar.
Ndavi Nokeri es una mujer sudafricana, tiene 23 años de edad y cuenta con un título en Gestión de Inversiones.
Tya Jané Ramey, proviene de Trinidad y Tobago, tiene Maestría en Trabajo Social.
Aleyna Şirin, es de Turquía y actualmente se encuentra estudiando arquitectura de interiores.
Ngọc Châu nació en Vietnam, tiene 28 años y su aspiración es convertirse en una conductora y productora de su propio programa.
Amanda Dudamel nacida en Venezuela, tiene 23 años y es diseñadora de moda.
Mideline Phelizor es una mujer de Haití. Tiene 27 años y se encuentra estudiando actualmente Derecho, con el fin de especializarse y ayudar a los niños huerfanos.
Toshami Calvin proviene de Jamaica. Adora la diversión saludable que ha vivido en el distrito de Bath, St Thomas en Jamaica, nadando en ríos y trepando árboles.
Payengxa Lor es de Laos. Es la primera mujer en ganar Miss Universo Laos, por lo que esto la hace ser la primera mujer de Hmong en competir en el concurso de Miss Universo.
Angel J. Cartwright, nacida en las Bahamas. Tiene una plataforma dedicada a promover la prevención del cambio climático.
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