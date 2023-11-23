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FOTOS |Rinden homenaje a Vicente Fernández en la boda de su hijo

El fin de semana pasado, Vicente Fernández Jr se casó con Mariana González en una lujosa hacienda de Guadalajara y de esta manera recordaron a ‘Chente’.

Por: Maria Fernanda Aguilar

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