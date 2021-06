FOTOS: El ícono del cine mexicano, Andrés García, cumplió 80 años.

Andrés García está feliz de haber llegado a los 80 años. El ícono del cine mexicano celebró su cumpleaños recibiendo un reconocimiento en Acapulco.

El alma de Acapulco, Andrés García, recibió el reconocimiento de cine, teatro y televisión por su gran trayectoria a pocos días de haber cumplido sus 80 años. Muy contento compartió que es el reconocimiento más hermoso y auténtico que le han dado.



“Yo creo que es el reconocimiento más hermoso y más auténtico que me han hecho, sí me han hecho en varios países, pero es el que más Andrés García tiene. ¿Por qué?, me lo hacen personas que me conocen desde hace mucho tiempo y que nos queremos. Es el que tiene más valor para mí de todos los reconocimientos que me han hecho.”

El galán del cine mexicano afirma que la edad viene con sus estragos, pero se siente muy feliz de haber llegado a los 80 años.

“Los ochenta años pesan, pero tampoco nada viene de gratis. Ahora es mejor llegar que no llegar. Estoy contento, estoy aprendiendo a vivir con los ochenta años, porque hay que hacer otro tipo de vida, otro tipo de ejercicios mentales y físicos. Hay que aprender a vivir cada década.”

Superó el récord de Julio Iglesias.

El actor reveló que superó el récord del cantante Julio Iglesias, pues ha conquistado a más mujeres.

“Lo rompí hace años, traíamos competencia, pero hace como veinte años o más reconoció ‘no ya me ganaste manito, así la dejamos’.”

Andrés García se tomó un momento para bromear con el funcionamiento de su famosa bombita.

“La bombita ahí está, pero ya se oxido hay que aceptarlo. Ya he cambiado tres, soy el único hombre en el mundo que se ha gastado tres bombitas. Ya no es lo mismo los tres mosqueteros que veinte años después.”

Andrés García revela el paradero de los restos de Marcela Basteri, mamá del cantante.

Andrés García rompió el silencio y después de más de dos décadas de guardar el secreto, revela el lugar donde cree que se encuentran los restos de Marcela Basteri, madre de Luis Miguel. Se trata de la finca Las Matas, a las afueras de Madrid, donde un día, Luis Rey lo invitó a pasar unos días.

“En una ocasión estando en España, Luisito Rey me alcanzó para enseñarme una casa muy bonita que habían comprado en Madrid. Y luego mandó a llamar al cuidador de la casa porque no podíamos entrar, estaba cerrada a piedra y lodo...”, expresó el actor en una serie de impactantes declaraciones.