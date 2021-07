FOTOS: Kate del Castillo visitó a su papá Eric del Castillo.

Kate del Castillo regresó a México tras años de ausencia y pudo estar con su padre mientras se recupera de la caída que sufrió hace unas semanas.

Kate del Castillo realizó un viaje muy corto a la Ciudad de México para visitar a su papá Eric del Castillo, quien recientemente se cayó de las escaleras en la casa de su hija Verónica. Eric del Castillo recibió una gran sorpresa para celebrar un año más de vida. El actor tuvo una visita inesperada de alguien muy cercano en su cumpleaños.

El primer actor celebró su onomástico con un grupo de familia y amigos que fue haciéndose más grande por casualidad, pero sin duda alguna, uno de sus mejores regalos fue la visita de Kate del Castillo y así lo contó a Ventaneando.

“Eso sí fue una sorpresota gigantesca porque no, la verdad no me lo esperaba, me estaba yo acabando de vestir y de repente que salió una bruja y dije quién es esta y resulta que era Kate y no se que me pasa siempre que veo a Kate lloro, la ausencia de los seres queridos es terrible y cuando de repente se parecen como fantasmas no sabes si correr, si llorar.”

A pesar de que hace pocas semanas se cayó y tuvo que acudir al hospital, recordó que permaneció ahí como cuatro horas, le cosieron la ceja, le sacaron radiografías, pero se encuentra en buen estado de salud y junto con su esposa ha sabido sobrellevar su accidente, al igual que la pandemia.

Así fue la visita relámpago de Kate del Castillo a la Ciudad de México

Aunque Kate del Castillo se encontraba en Bogotá, Colombia en una grabación, dejó su agenda para realizar un “viaje relámpago” a la Ciudad de México.

“Mi papá y yo con los dedos chuecos. Una escapada, visita relámpago a ver a mis papás. México mi amor”, escribió la artista debajo de una foto posando junto a Don Eric del Castillo.

Los retratos familiares también se hicieron presentes, ya que la artista publicó otra postal junto a su hermana Verónica, su mamá Kate y su sobrino Darwin.