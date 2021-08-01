FOTOS: La muerte de Sammy Pérez entristeció a las redes sociales.

Sammy Pérez perdió la vida por un paro respiratorio a las 3:50 de la madrugada del viernes 30 de julio en un hospital privado de Colima, luego de permanecer más de dos semanas internado por complicaciones por el COVID-19, según informó en entrevista Erick de la Paz, mánager del personaje. Sammy Pérez perdió la vida y su novia también fue contagiada de COVID-19, pero ella se encuentra fuera de peligro.

“Sammy presentó un paro cardíaco, la verdad el panorama no venía bien, se complicó con los pulmones, después en los riñones, hasta llegar a hemorragias internas. Estaba cumpliendo dos semanas de estar en el hospital.”

El representante de Pérez informó que la novia del personaje, Zuleika Cisneros de 30 años de edad, también tiene coronavirus, pero se encuentra fuera de peligro.

La cuenta del hospital de Sammy Pérez es costosa.

La cuenta final del hospital de Sammy Pérez es costosa, pero su manager está viendo con claridad cómo harán con eso, pero su cuerpo se cremará.

Días antes de la muerte de Sammy, se sabía que la figura pública recibirá hemodiálisis; y que su estado de salud iba empeorando. El represnetante de Sammy Pérez reveló que su cliente tendrá que recibir una costosas hemodiálisis para así poder mejorar su salud. El famoso personaje ya se encontraba en un estado de slaud crítico y su tratamiento tendría un costo de unos 80 mil pesos diarios.

En entrevista exclusiva con Ventaneando, Erick de Paz, representante del viejo conocido de la televisión, dijo que Sammy tenía hongo en los pulmones y permanecía internado en un hospital privado de Colima por complicaciones que tuvo con el COVID-19. Sin embargo, su cliente también requerirá de una hemodiálisis que costaba alrededor de 80 mil pesos por día.

“El día de hoy amanecimos con malas noticias, a Sammy se le detectó el día domingo un hongo en el pulmón, hoy por hoy este hongo está creciendo más, está complicando la situación, los pulmones están deteriorados, no es un panorama alentador que nos da el doctor.”