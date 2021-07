FOTOS: Laura Flores vuelve a la escena musical con un nuevo sencillo.

Después de varios años dedicada a las telenovelas y otros proyectos, la actriz regresa a la música con el sencillo ‘Yo sé que tú me quieres’.

Esta semana tuvimos como invitada especial a Laura Flores, quien nos reveló algunos detalles de su vida y aprovechó para presentarnos su nuevo sencillo Yo sé que tú me quieres con el que regresa a la música. Agradeció a la vida por la felicidad que le ha dado tener a sus cuatro hijos, dos que tuvo y dos más que adoptó.

“Tengo que trabajar mucho, sino canto, actúo, sino pues peluqueo perros. Como trabajo desde muy niña, yo creo se te queda la costumbre y no te da miedo trabajar, ni miedo, ni pena, ni nada...”

La actriz habló de su vida en Estados Unidos, pero sin desprenderse completamente de México.

“No podría, en primer lugar, el país que me da de comer hasta la fecha se llama México, porque publicó hispano que está en los Estados Unidos es altísimo, no me quiero equivocar dando cifras… Aparte los hispanos siempre están viendo contenido que se genera en México y de lo que pasa aquí se transmite en otras televisoras...”

Su nuevo tema musical.

Laura Flores habló sobre su nuevo sencillo, mismo que ella compuso en un momento de gran inspiración.

“Se me ocurrió, porque primero se te ocurren las ideas y luego ya las pones en papel, en un plano... yo en la lavandería, de la lavadora a la secadora me viene la idea y por qué no desarrollar.”

Sobre las palabras que componen la letra, Laura Flores revela a que lo relacionó y cuál es la verdadera intención de su canción.

“Esta letra y partículas lo hicimos más como de diversión, porque lo padre cuando escribes música, es como cuando estás escribiendo una historia hablar de un drama o hablar de cosas más divertidas. En este caso, quise hacer la letra de una mujer que se pasa con su autoestima y, que está segura de que el tipo esta con ella a sus pies...”