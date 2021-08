FOTOS: Lucía Méndez comparte detalles de su encuentro con Quetzalcóatl.

Lucía Méndez se comunicó al foro de Ventaneando para contar todo sobre su encuentro con Quetzalcóatl en las faldas del Popocatépetl.

La guanajuatense confesó que realizó todo un ritual para obtener permiso de Quetzalcóatl y así lanzar su línea de joyería Ollín del amor en el 2001.

“Esta ceremonia se efectuó en el 2001, cuando yo saqué las joyas ‘Ollín del amor’. Me presentaron a un chamán… pero para no hacerte el cuento largo, terminé la línea de joyería. En el Popocatépetl llegó el chamán y me dijo ‘tenemos que tener una señal de Quetzalcóatl’”

“Resulta que me paró en medio, parecería que estoy loca pero hay testigos, entonces digo ‘Quetzalcóatl, dame permiso de sacar Ollín del amor’ De pronto abro los ojos y se paró un águila enfrente de mí. Te juro que fueron 16 segundos y después se fue.”

La artista, de 66 años, revela que le dan igual las críticas y burlas en su contra.

“El historiador me dijo ‘va a ver movimiento y prosperidad’. El historiador estaba muy feliz también. Hicimos el ritual y todo maravilloso.”

Lucía Méndez mandó un audio exclusivo a Pati Chapoy contando más detalles del ritual

Nuestra querida Pati Chapoy recibió un audio de la misma Lucía Méndez, donde la actriz contó a detalle, cómo sucedió su ritual previo al lanzamiento de las joyas Ollín del amor, inspiradas en leyendas aztecas.

“Lo vivió conmigo Gabriel Varela y Mariano, uno de los mejores historiadores de México. Fue real, fue algo sobrenatural, tuvimos que hacernos un baño de temazcal y todo un proceso impresionante. Ya lo mostraremos más ampliamente porque no es una alucinación, no fumé nada, ni nada de nada, lo vivimos y realmente pasó”, expresó la artista a Ventaneando.

Además, Lucía Méndez no descarta relanzar la misma línea de joyería y hacer el mismo ritual.

“Es algo muy único que en ese momento pasó en los programas de Estados Unidos, pero no en México. Se los vamos a mostrar”, concluyó la actriz, quien recordó con mucho orgullo el águila que la miró fijamente para luego elevar su vuelo.