FOTOS: Mariana Seoane sigue enfrentando las secuelas del covid-19.

La cantante y actriz reveló que tiene secuelas de la enfermedad desde hace 9 meses. Mariana Seoane quedó con egofonía como secuela de covid-19.

Ya pasaron nueve meses desde que Mariana Seoane tuvo Covid-19, dejándole una extraña secuela auditiva con la que ha tenido que lidiar todos estos meses. Se llama Egofonía.

“Esto me pasó como al mes de haber tenido la enfermedad de Covid, se llama egofonía, me hice varios estudios. Se llama egofonía porque me escucho de mi oído izquierdo, me escucho como en amplificador, se llama egofonía porque solo me escucho yo, por ejemplo... si estoy en silencio no pasa nada. Gracias a dios no perdí audición, pero es algo que, así como llegó, esperemos que en algún momento se me quite, pero no sé me ha quitado y cada vez me es más fuerte. Porque es muy complicado para mí que soy actriz y cantante…"

“Cantando no me afecta quizá me escuchó hasta mejor pero a la hora de ponerme monitores no los aguanto, cuando tengo a la banda atrás todo muy fuerte termina haciéndose como una cosa en la cabeza, como una nube horrible y llega un momento, donde si estoy en algún lugar hablando con gente y la música está un poco alta uno habla más fuerte y entonces qué pasa, me escuchó aquí como si tu hicieras así y te escucharas, así me escucho y no hay nada que hacer, no hay nada operación, no hay nada, me he hecho todo tipo de estudios y no sé cuándo se me va a quitar, entonces sí de verdad, yo soy ‘tuve la enfermedad, ya me vacune y yo creo que hay que hacerlo’, honestamente no es un juego.”

La cantante enfrenta las secuelas, pero asegura que no ha mejorado en nada desde hace 9 meses.

“Nunca sabes que te va a pasar ni qué secuela te va a dejar y esto es una secuela, no de la vacuna sino de la enfermedad. Han pasado 9 meses de haber tenido la enfermedad y no me ha mejorado nada lo del oído, nada.”

Su carrera sigue adelante.

Pero esto no es impedimento para que Mariana siga adelante con sus proyectos musicales, entre estos una nueva colaboración con la Sonora Dinamita.