Al ingresar reconoces estar de acuerdo con el Aviso de Privacidad
Autenticando...
FOTOS: Mario Bautista y la historia de su nuevo sencillo "Brindo".
Mario Bautista está estrenando sencillo y te contaremos la historia detrás de este tema musical, además de mostrarte las fotos del videoclip.
Mario Bautista estrena sencillo - “Brindo”.
Mario Bautista estrena sencillo - “Brindo”.
Mario Bautista estrena sencillo - “Brindo”.
Mario Bautista estrena sencillo - “Brindo”.
Mario Bautista estrena sencillo - “Brindo”.
Mario Bautista estrena sencillo - “Brindo”.
Mario Bautista estrena sencillo - “Brindo”.
Mario Bautista estrena sencillo - “Brindo”.
Mario Bautista estrena sencillo - “Brindo”.
Mario Bautista estrena sencillo - “Brindo”.
Mario Bautista estrena sencillo - “Brindo”.
Mario Bautista estrena sencillo - “Brindo”.
Mario Bautista estrena sencillo - “Brindo”.
Mario Bautista estrena sencillo - “Brindo”.
Mario Bautista estrena sencillo - “Brindo”.
Mario Bautista estrena sencillo - “Brindo”.
Mario Bautista estrena sencillo - “Brindo”.
Mario Bautista estrena sencillo - “Brindo”.
Mario Bautista estrena sencillo - “Brindo”.
Mario Bautista estrena sencillo - “Brindo”.
Mario Bautista estrena sencillo - “Brindo”.
Mario Bautista estrena sencillo - “Brindo”.
Mario Bautista estrena sencillo - “Brindo”.
Mario Bautista estrena sencillo - “Brindo”.
Mario Bautista estrena sencillo - “Brindo”.
Mario Bautista estrena sencillo - “Brindo”.
Mario Bautista estrena sencillo - “Brindo”.
Mario Bautista estrena sencillo - “Brindo”.
Mario Bautista estrena sencillo - “Brindo”.
Mario Bautista estrena sencillo - “Brindo”.
Mario Bautista estrena sencillo - “Brindo”.
Mario Bautista estrena sencillo - “Brindo”.
Mario Bautista es uno de los artistas más famosos e influyentes del momento. Él no ha dejado que la fama interfiera con su creatividad y está lanzando un nuevo sencillo llamado “Brindo”. Nosotros te contaremos todos los detalles de esta nueva producción.
¿Existe una rivalidad entre Sofía Castro y Paulina Peña? ¡Aquí te lo contamos!
¿QUIÉN ES MARIO BAUTISTA?
Mario Bautista es todo un fenómeno de las redes sociales y la música urbana. Su carrera comenzó cuando él publicó algunos videos interpretando canciones de otros artistas. Su fama comenzó a crecer y entonces decidió que era momento de crear sus propias canciones. Ha sido acreedor de distintos reconocimientos en México y en Europa, y su número de seguidores sigue en aumento.
Aracely Arámbula se dejó ver más sexy que nunca
SU NUEVO SENCILLO - “BRINDO”.
Nadie está exento a los obstáculos y problemas durante su vida. Mario es muy consciente de esto. Su nuevo tema, que lleva por nombre “Brindo”, es una invitación a que todas las personas que hayan tenido que enfrentar obstáculos o momentos complicados durante su vida, los superen con toda la fuerza y con la frente en alto. De igual manera, Mario Bautista ha aclarado que es también una celebración para la familia y para los amigos que siempre han estado a nuestro lado.
¿Chris Evans y Selena Gomez andan? ¡Aquí te decimos!
El tema nació durante la cuarentena y fue resultado de momentos complicados que Mario tuvo que enfrentar durante el encierro impuesto y por la situación por la que estaba pasando el mundo entero. Después de afrontar los problemas que se presentaron, Mario Bautista quiso convertir en arte los pasos agrios que experimentó. Este tema es una carta llena de fuerza y una prueba de que no importa lo que suceda, siempre puede verse el lado positivo de las cosas y de las experiencias por las que pasamos.
Mario Bautista estrena sencillo - “Brindo”.
Mario Bautista estrena sencillo - “Brindo”.
Mario Bautista estrena sencillo - “Brindo”.
Mario Bautista estrena sencillo - “Brindo”.
Mario Bautista estrena sencillo - “Brindo”.
Mario Bautista estrena sencillo - “Brindo”.
Mario Bautista estrena sencillo - “Brindo”.
Mario Bautista estrena sencillo - “Brindo”.
Mario Bautista estrena sencillo - “Brindo”.
Mario Bautista estrena sencillo - “Brindo”.
Mario Bautista estrena sencillo - “Brindo”.
Mario Bautista estrena sencillo - “Brindo”.
Mario Bautista estrena sencillo - “Brindo”.
Mario Bautista estrena sencillo - “Brindo”.
Mario Bautista estrena sencillo - “Brindo”.
Mario Bautista estrena sencillo - “Brindo”.
Mario Bautista estrena sencillo - “Brindo”.
Mario Bautista estrena sencillo - “Brindo”.
Mario Bautista estrena sencillo - “Brindo”.
Mario Bautista estrena sencillo - “Brindo”.
Mario Bautista estrena sencillo - “Brindo”.
Mario Bautista estrena sencillo - “Brindo”.
Mario Bautista estrena sencillo - “Brindo”.
Mario Bautista estrena sencillo - “Brindo”.
Mario Bautista estrena sencillo - “Brindo”.
Mario Bautista estrena sencillo - “Brindo”.
Mario Bautista estrena sencillo - “Brindo”.
Mario Bautista estrena sencillo - “Brindo”.
Mario Bautista estrena sencillo - “Brindo”.
Mario Bautista estrena sencillo - “Brindo”.
Mario Bautista estrena sencillo - “Brindo”.
Mario Bautista estrena sencillo - “Brindo”.