FOTOS | ¿Chris Evans y Selena Gomez andan? Te contamos los rumores

Hace unos días las redes sociales estallaron con el rumor de que Selena Gomez y Chris Evan habían comenzado una relación, ¿por qué inició todo? Te contamos, checa las fotos AQUÍ.

Selena Gomez y Chris Evan son novios

La semana pasada las redes se volvieron locas luego de los rumores sobre la posible relación amorosa entre Selena Gonez y Chris Evans, en cuestión de minutos ya eran tendencia. Pero, ¿cómo inició todo? Resulta que el actor de 40 años comenzó a seguir a Selena de 29 en Instagram, ¡y a los fans no se les va una! Pues Evans no es mucho ni de redes, ni de seguir a nadie, ¡así que a todos les cayó por sorpresa!

Recordemos que el rumor inició luego de que Selena confesara en una entrevista que Chris era su amor platónico. “Me gusta Chris Evans. ¿No es lindo? Es muy lindo”.

Al principio se decía que Chris siguió en redes sociales a Selena como parte de un movimiento político en Estados Unidos, pero las fotos que se filtraron hace poco, nos dicen todo lo contrario, pues ambos fueron vistos en el mismo estudio de grabación en Los Ángeles y después en el mismo restaurante. ¡Se duda que sea simple coincidencia! ¿Será que sí están saliendo?

Hasta ahora, no existen imágenes en las que ambos aparezcan juntos, pero se dice que se les ha visto incluso en el mismo carro, ¡qué fuerte y qué emoción! A pesar de que se llevan 10 años de diferencia, para el amor no hay edad y sus fans lo comprueban, pues están felices con la idea de que exista una relación y les encantaría verlos juntos.

¿Tú qué opinas? Te seguiremos dando detalles al respecto. Pero bien dicen que cuando el río suena, es porque agua lleva.

Te puede interesar: FOTOS | Esto dijo Danna Paola de los rumores de violencia por parte de su novio.

