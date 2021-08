FOTOS: Marisol Terrazas fue víctima de la agresión de un fan.

Un espectador le arrojó una botella de cerveza a la artista mientras ella realizaba el show, lo que provocó que se molestara.

Marisol Terrazas narra la agresión que sufrió en el escenario.

Marisol Terrazas de los Horóscopos de Durango, fue víctima de una agresión cuando ofrecía un concierto en New Jersey. Y es que, un hombre entre el público, arrojó una lata de cerveza hasta el escenario que estuvo a punto de lastimar al saxofonista y a una de sus coristas.

La cantante solo pudo desquitarse verbalmente, mientras recibía el apoyo del resto de los asistentes.

“Pin… irrespetuoso, no más porque no le puedo echar la cerveza que tengo aquí… Así trata a su mamá y a sus hermanas… Estar arriba del escenario como mujer está bien complicado en el regional mexicano, por eso somos muy poquitas mujeres…"

La famosa cantante explicó la situación que vivió ese día sobre el escenario, en exclusiva para Ventaneando.

“Estaba tocando, creo que no era fan. Estamos en un evento en donde estábamos Los Sebastianes, Alacranes musical y nosotros. En todos los eventos nos han tratado súper bien, pero estaba tocando, la gente todo estaba muy bien, de repente veo que sale una volando una cerveza y en realidad tiene muy mala puntería, porque le iba a pegar al saxofonista o la muchacha que me estaba ayudando, una corista y me dio mucho coraje, porque no es la primera vez que lo hacen…"

Al final de la presentación, la cantante explicó que siempre le ha resultado muy difícil estar en los escenarios en el mundo del regional mexicano como mujer, y no solo para ella, sino para todas sus compañeras, ya que son muy pocas las que incursionan en este género.

Aseguró que es la primera vez que es agredida de esta manera, pese a que había recibido numerosos insultos antes en sus shows.

La maternidad de su hermana

La integrante de Horóscopos de Durango se ha presentado sola en el escenario, pues su hermana Vicky Terrazas acaba de dar a luz a su primogénito hace apenas tres semanas.

“Es mi primer sobrino, estamos tan contentos. Siempre es una bendición tener un niño chiquito en la casa y estamos tan emocionados. Vicky es una súper mamá y estoy muy contenta por ella, porque lo está disfrutando al máximo y me encanta verla en esta faceta de su vida…"