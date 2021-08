FOTOS: Nailea Norvind recordó los inicios de su carrera.

Para la actriz el momento de la pandemia ha sido una de las mejores etapas de su vida Y nos presumió los productos naturales que ha estado produciendo.

La actriz de ‘El Club de los Idealistas’ estuvo presente en nuestro foro de Ventaneando. Este lunes tuvimos el honor de tener en el foro de Ventaneando a nuestra querida Nailea Norvind, quien recordó un poco los inicios de su carrera en el mundo del espectáculo.

“He valorado mucho mi carrera. Cuando era canal Trece vine aquí a hacer la Canica Azul a los siete años, era un programa navideño hermoso, fue lo primerísimo que hice…"

La actriz habló de su última participación en la cinta El Club de los Idealistas, producción que se grabó en Valle de Bravo.

“Ese fue un personaje muy hermoso, una oportunidad realmente gozosa, porque nos fuimos a vivir mes y medio a Valle de Bravo. Todos somos este muégano de idealistas en donde cada quien tiene una personalidad muy marcada, el caso de Abigail, era mi personaje, quien estaba en una búsqueda de sí misma y decide no hablar, entonces no hablaba de ninguna forma, solo se comunicaba con un poco de gestos. Para la filmación de este personaje de las apliqué a todos, durante ese mes y medio no hablé…"

La cita es una reflexión sobre el futuro y qué hacer en un cierto tiempo de vida.

“Los sueños de estos idealistas, pensamos que vamos a tener cierta vida y que vamos a llegar a ese punto, pero la vida te va dando sorpresas y entonces este grupo de amigos dice nos vamos a ver tal fecha, resulta que casi nadie ha cumplido la línea que pensaban.”

La nueva faceta de Nailea Norvind.

Para la actriz el momento de la pandemia ha sido una de las mejores etapas de su vida.

“Realmente me atrevo a decir que es uno de los mejores años de mi vida, porque siento que regresamos a vivir de la forma que antes vivíamos…"

La actriz presumió los productos naturales que ha estado produciendo durante la pandemia entre las que se encuentran galletas, polvorones, aguas y más productos, mismos que vende por medio de sus redes sociales.