FOTOS: ¿Una propiedad de Mauricio Islas fue embargada por la ley?

El actor se enlazó con nosotros y nos contó todo lo que ha sucedido con la revista que publicó un artículo argumentando que una propiedad de él ha sido embargada.

Mauricio Islas es uno de los actores mexicanos más reconocidos de la televisión. Pero eso no significa que no sea involucrado en la polémica. En los últimos días, una importante revista de espectáculos aseguró que, por una demanda que fue impuesta en su contra hace algunos años, algunos bienes, entre ellos, su casa, fue embargada por la ley.

Mauricio Islas habló con nosotros en el programa para comentarnos más de su situación legal y todo lo que se ha dicho de él y de la demanda impuesta en su contra, además de las declaraciones hechas por la revista.

Durante el enlace, Mauricio Islas aseguró que se trata de una demanda que fue hecha hace 10 años. El actor también comentó que según la revista que está publicando esta nota, no tienen la certeza de todo lo que ha sucedido durante este proceso legal.

Además, Mauricio Islas también aseguró que las declaraciones hechas por la revista no son reales. Él no ha sido embargado y espera que la revista pueda demostrar todo lo que han dicho en su contra. Mauricio también aseguró que, por el momento en que se encuentra en su carrera, probablemente quisieron aprovechar que está de regreso en el ojo público para hablar de este supuesto hecho.

El actor también comentó que aún no ha procedido de ninguna manera con la revista, y que las maneras en las que se llega a notificar a alguna persona involucrada en algún proceso legal no es de esa manera. Mauricio Islas también piensa que la revista quiere mostrar una nota que no es verdad a su público. Durante nuestro enlace con Mauricio Islas, el actor nos dijo que algunos compañeros de profesión han tenido problemas con esta revista y han procedido legalmente en su contra, obteniendo resultados positivos para ellos.

Mauricio también asegura que se encuentra tranquilo con esta situación, y él está seguro de que su situación legal no es lo que se publicó en esta famosa revista de entretenimiento.