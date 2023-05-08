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FOTOS | Shakira ofrece poderoso mensaje sobre la mujer y deja mal parado a Piqué.

La cantante colombiana fue nombrada “La Mujer del Año” y aprovecha para ofrecer un discurso que seguro salpicó a alguien...

Por: Maribel Velázquez

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