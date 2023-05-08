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FOTOS | Adiós Piqué... Shakira disfrutó de la F1 al lado de Tom Cruise.

Pues sí, Shakira sí sabe cambiar de modelos de relojes y va de menos a más... Se le vio muy sonriente disfrutando de la F1 al lado de Tom Cruise. Te contamos.

Por: Ana Patricia Pérez

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