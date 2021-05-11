Frida Sofía dedicó crudo mensaje a Alejandra Guzmán el 10 de mayo.

Alejandra Guzmán y Frida Sofía no logran sanar su relación de madre e hija. Las artistas continúan con múltiples indirectas en las redes sociales, donde demuestran su tensa relación familiar.

Recientemente, Frida Sofía se manifestó en Instagram con un contundente mensaje dirigido a su mamá La Reina de Corazones.

Y es que, la joven, conmemoró el Día de las Madres con polémicas palabras que se volvieron tendencia en internet.

“Este Día de las Madres, encuentren la empatía suficiente para comprender que no todas las mamás son como las de ustedes. Hay madres que dedicaron su crianza a insultar a sus hijos, creándoles inseguridades que se reflejaron en sus relaciones interpersonales de adultos”, escribió la joven en sus plataformas digitales.

“Hay madres que estuvieron a punto de matar a sus hijos. Hay madres que encubren a los violadores de sus hijas. Hay madres que usaban a sus hijos como instrumento de chantaje para sus parejas”, continuó la intérprete de Ándale, dejando a los internautas helados con sus palabras.

Por último, la nieta de Silvia Pinal negó sus ganas de reunirse con su mamá Alejandra Guzmán.

Esos hijos (as) no quieren ese tipo de personas en su vida y eso está bien. Si tu amigo (a), pareja o algún familiar no quiere convivir con su mamá, no la presiones, sólo esa persona sabe sus razones, respétalas y valora que esta situación te parece muy lejana, gracias a la mamá que tuviste

Frida Sofía no quiere acabar con el enfrentamiento con su mamá Alejandra Guzmán

¿Frida Sofía seguirá los pasos de su mamá? | Ventaneando

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Frida Sofía festeja a su madrastra con amoroso mensaje

Tras arremeter contra su mamá con polémico mensaje, Frida Sofía aprovechó para felicitar a su madrastra Beatriz Pasquel con amoroso texto por el 10 de mayo.

La artista, de 29 años, publicó una foto de su papá Pablo Moctezuma posando amorosamente con Beatriz Pasquel.

“Happy Mothers Day”, escribió la cantante sobre la foto que dio vuelta por todas las redes sociales.

Tal parece que Frida Sofía no está dispuesta a resolver las adversidades con la Dinastía Pinal. Y por lo pronto, prefiere tener contacto con su papá Pablo Moctezuma y su madrastra Beatriz Pasquel.

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