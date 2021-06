Frida Sofía dice que le ofrecieron dinero a cambio de una reconciliación.

La hija de Pablo Moctezuma lamentó que la sociedad la señale por haber denunciado a su supuesto abusador después de tantos años.

La familia Guzmán-Pinal se encuentra en medio del escándalo desde que una de sus integrantes, Frida Sofía, reveló que desde que tenía cinco años fue ‘manoseada’ por su abuelo Enrique Guzmán, acto que de inmediato fue desmentido por el acusado, así como por Alejandra Guzmán, hija del cantante de rock y madre de la víctima.

Después de varios dimes y diretes, la nieta de Silvia Pinal demandó legalmente a su abuelo e incluso a su madre por violencia familiar, abuso sexual y corrupción de menores.

Frida Sofia romperá lazos con su familia, ¡se cambiará el apellido!

Tras la demanda, la joven, ha recibido un sinfín de críticas a través de las redes sociales, lo que la empresaria ve como poco empático de la sociedad.

“Este crimen no es algo que tú puedas pagar, como para (reparar) los daños; no se quemó algo, es un daño irreparable que he sufrido y que continúo sufriendo. Soy humana, tengo sentimientos y no se trata de que me crean o no, se trata de que tengan empatía, no sólo hacía mí, sino a todas las que están alzando la voz”, dijo en entrevista con el programa Suelta la Sopa.

Asimismo, señaló que tanto su familia como varios haters la han tachado de ‘loca’, sin embargo, ella ya demostró que no tiene un trastornó, como aseguró su madre en una entrevista.

Frida Sofía no sometió su estado mental a revisión.

“Gracias a Dios no tengo el trastorno, pero que sean más coherentes. La gente tiene que entender que si un niño que balaceó a toda la escuela entera hubiera buscado ayuda no hubiera pasado eso”, contó.

Días atrás Frida se había mostrado serena, sobre todo muy tranquila cuando le mencionaban el nombre de Enrique Guzmán, pero en esta ocasión no pudo evitar volver a insultarlo tras recordar el episodio de abuso que asegura recibió de su parte.

“Es tiempo de abrir los ojos y sacar los trapos sucios porque nada más un pervertido así, asqueroso pudo haber pensado en ese dicho que los trapos sucios se lavan en casa”, narró.

Además, aseveró que desde hace algún tiempo ha recibido varias ofertas económicas para que se reconcilie con su madre y su abuelo: “No sabes las veces que me han ofrecido dinero para reconciliarme, ¿Cómo me vas a ofrecer dinero para reconciliarme? Eso viene del corazón”.

Se filtran audios de Alejandra Guzmán hablando sobre la violencia de Enrique Guzmán hacia Silvia Pinal.