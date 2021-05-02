Luego de que trascendió que Frida Sofía fue internada en un hospital psiquiátrico, su abogado, Óscar Ramírez, lo negó rotundamente.

En entrevista para El Universal, el representante legal de la hija de Alejandra Guzmán señaló que "eso es mentira, es mentira" cuando lo cuestionaron sobre la versión que circuló en redes sociales en días pasados.

¿Frida Sofía seguirá los pasos de su mamá? | Ventaneando

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Sin embargo, aseguró que Frida Sofía sí se encuentra recopilando pruebas e información que la ayuden a comprobar las declaraciones que hizo hace unas semanas.

"Yo entiendo que es un poco el silencio que hemos dado a ese tema, pero queremos ser muy cuidadosos con la información que se va a dar a conocer públicamente. También quisiéramos pedirles un poco de comprensión por esa parte", detalló.

"Es muchísima la información, son años de agresiones, de traumas, de actos muy delicados y ella está realizando todo este proceso de poder recopilar información que nos pueda ser de utilidad”, agregó el abogado.

Para finalizar, señaló que toda esta información sí saldrá a la luz, pero a su debido tiempo y una vez que pueda sustentarse: "Nosotros, para llegar al punto de dar declaraciones concretas, sí necesitamos tener el sustento en las manos, para no mal informar a las personas".

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