Frida Sofía responde a Silvia Pinal tras defender a Enrique Guzmán. La hija de Alejandra Guzmán asegura que su abuela no está enterada del escándalo, pero "la ama y conoce su corazón".

Desde hace unos meses, los integrantes de la Dinastía Pinal se han colocado en el ojo del huracán debido a que la hija de Alejandrá Guzmán arremetió contra su abuelo, Enrique Guzmán, pues aseguró que la agredió sexualmente.

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Después del incidente, Silvia Pinal compartió un comunicado en el que aseguró que ama a su nieta Frida Sofía. Además, le dijo que la necesitaba cerca de su familia, para atender la denuncia.

Frida Sofía insiste en que su abuela no está enterada de todo

Fue la periodista Shanik Berman, quien compartió un video en el que cuestionó la actitud de los hijos de Silvia Pinal, pues no le explican lo que realmente sucede dentro de la Dinastía Pinal.

La publicación no pasó desapercibida para Frida Sofía, quien explicó que su abuelita Silvia Pinal, no está enterada de lo que ocurre día a día después de destapar "su verdad".

La cantante confesó que prefiere que su abuelita se aleje del escándalo, pues ella la ama y conoce su corazón.

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