¡Mati, Heliud, Pascal y Evelyn de regreso a Exatlón! ¿A qué van?

Fuerzas especiales van a Exatlón México. Mati, Heliud, Pascal y Evelyn ya están de regreso, ¿a qué van? ¡Te contamos los detalles!

Mati Álvarez, Heliud Pulido, Avelyn Guijarro y Pascal Nadaud están de regreso a las tierras y las playas de Exatlón México. ¡Son las fuerzas especiales! ¿Cuál es su misión?

¿Qué son las fuerzas especiales de Exatlón México?

El martes por la noche las redes sociales estallaron, no solo por el temblor en CDMX, ¡también por la noticia que la cuenta de Exatlón México lanzó! Y es que atletas épicos en la historia del reality, ¡están de regreso en esas tierras y en esas playas! ¿De qué hablamos?

¡De que habrá fuerzas especiales para los atletas participantes de Guardianes y Conquistadores! Nuestra querida Mati Álvarez “Terminator” está de vuelta, ¡ya debería vivir ahí! Bien dicen que uno siempre regresa al lugar en el que fue feliz, y al parecer Mati ha sido muy feliz en Exatl´ón. ¿Será que vuelve a competir y a ganar ahora su cuarto trofeo? Muy pronto sabremos cuál será su papel en esta quinta temporada.

Otro de los atletas inmortales de Exatlón que está de vuelta para apoyar a los Guardianes, es Heliud Pulido. ¡Puro campeón! Recordemos que Pulido se coronó como campeón en la tercera temporada, así como en la Copa Exatlón, además, llego a la semifinal de Titanes vs. Héroes, ¡no es cualquier fuerza especial! Sin duda apoyará en gran medida al equipo rojo.

Un atleta que todos los fans del programa aman, no importa si son azules o rojos, ¡es “Blue Viper”, Pascal Nadaud! Al igual que Mati y Heliud, está de regreso. Recordemos que participó en la primera temporada, en donde fue capitán y lamentablemente tuvo que salir por lesión. Para la cuarta temporada en la que también participó, salió en las semanas finales, aunque no por lesión, ¡traía un problema fuerte de espalda! Pero luchó hasta el final. Seguro apoyará muchísimo al equipo azul con su liderazgo y puntería, ¡además es un gran amigo! Le urge ver a la “Bestia”.

Por último y no menos importante, ¡“Sniper”, Evelyn Guijarro, también está de regreso! ¿Quién mejor que ella para apoyar al equipo azul? Recordemos que participó en la temporada dos y fue finalista, así como en la cuarta temporada en la que también fue finalista. No se le ha dado ganar, ¿será que esta vez se saca la espinita? ¿O será que entrena bien el tiro con los Conquistadores?

No se saben más detalles al respecto, ¡pero a partir del lunes veremos su participación! No te pierdas Exatlón Guardianes vs. Conquistadores de lunes a jueves a las 7:30 p.m. y domingos 8:00 p.m. por Azteca UNO.

