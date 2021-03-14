Gabriel Soto confiesa que se avergonzó cuando platicó a sus hijas sobre la exhibición de su video íntimo.

Gabriel Soto confesó que sintió verguenza cuando platicó a sus hijas sobre la exhibición de su video íntimo, pero se sinceró sobre todo con la mayor Elissa Marie, quien tiene 12 años y le mostró su apoyo ante la situación.

Han pasado unos meses desde que se filtrara un visual de Gabriel Soto, que generó tanta polémica, recientemente el actor habló sobre el tema en un programa de televisión. El actor dijo que había sido grabado hace mucho tiempo y reveló cómo afecto a su imagen.

Sí, sí afecta. Es una violación a tu intimidad. Tengo dos hijas, tuve que hablar con ellas, principalmente con la mayor porque con la chiquita no. Sí está feo, no está nada padre, te afecta, te avergüenza, es duro, es difícil psicológicamente y emocionalmente hablando

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El histrión aceptó que cuando le contó a su hija mayor Elissa Marie, sintió vergüenza, pero la adoslescente 12 años lo tomó de la mejor manera y le mostró su apoyo.

No está mal lo que uno hace en su intimidad, y es una estupidez lo que voy a decir y en diferente parámetro, pero todo mundo va al baño, todo mundo lo hace y no es un delito, pero no está padre que se filtren los videos, se empiece a hacer viral y a difundir

Gabriel Soto ya denunció la filtración del video

El actor interpuso una denuncia y debido a esto no puede dar muchas declaraciones al respecto, pero le provocó mucho daño moral y psicológico y piensa que sus agresores pueden ser castigados con la llamada Ley Olimpia'.

Es mi intimidad y puedo hacer lo que quiera, me puedo grabar como quiera, tirándome de la tercera cuerda si quiero. El delito es quién lo filtró y es un delito grabe que ahorita con la ‘Ley Olimpia’ mete a la cárcel a las personas que filtran este tipo de videos y lo difunden

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