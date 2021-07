FOTOS: Aleida Núñez vivió tormentoso momento con su expareja.

La actriz tapatía abrió el baúl de los recuerdos para hablar de la violencia física y emocional que sufrió de un exnovio.

En una era en la que las mujeres se animan cada vez más a denunciar las agresiones de las que son víctimas, Aleida Núñez revela en exclusiva para Ventaneando, cómo vivió ella en carne propia, la violencia a manos de una de sus exparejas sentimentales, a la que tuvo el valor de ponerle un alto contundente.

“De esta pareja tuve agresión psicológica hasta llegar a una ocasión donde fue física también. Desafortunadamente, fue un episodio de mi vida terrible, muy triste y lamentable, donde este tipo era un psicópata, quedó a nivel denuncia”, subrayó para nuestro programa.

La artista, de 40 años, se siente satisfecha por haber alzado la voz.

“Yo no le permití, desde la primera vez que me tocó y me dio una cachetada, en ese momento yo alcé la voz para que me ayudaran; y lo retiré totalmente de mi vida.”

“Creo que eso es lo más importante, porque si te quedas sola y soportando todo este tipo de cosas, es cuando crecen y pueden llegar hasta el feminicidio

Y aunque no quiso revelar el nombre, reconoce incluso, que llegó a sufrir agresiones sexuales.

“Ya es una situación muy delicada, privada y son cosas personales. Qué te puedo decir, es muy importante alzar la voz, no tener miedo, quitarnos lo miedos.”

Aleida Núñez sufrió críticas por su aspecto físico.

Aleida compartió también, que en su juventud, sufrió bullying por el sobrepeso que tenía.

“Aunque no lo crean, alguna vez también tuve sobrepeso. Sí, la verdad tuve un periodo de depresión y de tristeza, donde dije ‘ya me tengo que aplicar para cambiar mi cuerpo’. Ahí fue donde me metí al gym, y desde que me metí, nunca lo dejé", confesó para Ventaneando.

En el marco de la presentación de su nueva línea de ropa, la actriz mostró el tatuaje que lleva justo donde nace el derrier, inspirado en el logo de su marca de ropa.