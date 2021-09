FOTOS: La nueva vida de Altair Jarabo.

Atlair Jarabo se casó con el empresario francés, Frédéric García en un castillo y ahora vive su vida al estilo europeo.

Muchas mujeres añoran una boda como las de las princesas de los cuentos. Estar en un castillo en una tierra lejana, acompañado de flores, música y magia. Ser acompañada de tus seres queridos y ver a tu príncipe azul esperándote en el altar.

Ese sueño se cumplió para la modelo y actriz mexicana, Altair Jarabo. Su boda se llevó a cabo en un castillo ubicado en Francia. El príncipe se llama Frédéric García, un exitoso empresario francés de 53 años.

Los invitados fueron consentidos con un espléndido banquete. La pareja no escatimó en gastos, siendo la prioridad el que todos tuvieran una velada especial celebrando su unión. Con las imágenes que compartieron los invitados en redes sociales, no hay duda de que no hubo una persona que no la pasara bien.

Altair lucía espectacular. Su figura era envidiable y su sonrisa, apantallante. Lo más importante es que se le veía muy feliz. El novio, tampoco desentonó para nada en su atuendo.

A partir de ahora, la actriz mexicana, alternará su estancia entre países. Ella confirmó en exclusiva para Ventaneando que no planea detenerse en sus actividades laborales. No obstante, mientras no concrete algún trabajo en tierras mexicanas, Altair tendrá como país de residencia a Francia.

La modelo aún deja en el aire si tiene planes de convertirse en madre. Por ahora tiene la mente en el trabajo y en su nuevo esposo. Agrega que todavía no escucha el llamado de la naturaleza, por lo que el tema de un hipotético embarazo tendrá que esperar.