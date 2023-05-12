MasterChef Celebrity 2023: ¿Quién es Francisco Palencia?

Estamos a escasos días de que inicie la tan esperada tercera temporada de MasterChef Celebrity, en donde los famosos que han aceptado el reto demostrarán sus dotes culinarios, entre ellos Juan Francisco Palencia, mejor conocido como ‘El Gatillero’.

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¿Quién es Francisco Palencia? Juan Francico Palencia nació el 28 de abril de 1973 en la Ciudad de México. Es hijo de Juan Palencia y Graciela Hernández. Su amor por el futbol nació gracias a su padre que jugaba cada fin de semana en el llano.

Su carrera como futbolista inició a los 12 años. Se formó como futbolista en las fuerzas básicas de Cruz Azul donde debutó en el año 1994. Gracias a su talento y olfato goleador, Paco Palencia se adueñó de la delantera celeste y se consagró campeón con el equipo de sus amores en el invierno de 1997. Además de eso, con La Máquina levantó una Copa México y dos Copas de Campeones de la Concacaf.

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Posteriormente dio el salto al futbol europeo, donde jugó para el Espanyol de Barcelona. Años después firmó con Chivas, club donde tuvo una gran regularidad.

En 2007 se fue a Pumas donde brilló con luz propia. Con el conjunto del Pedregal ganó dos títulos de liga, en el 2009 y en el 2011, lo que le valió ganarse el cariño de la afición azul y oro. Su retiro de las canchas llegó en 2012.

En la Selección Mexicana se convirtió en un referente, ganó una Copa Oro y se colgó una medalla de plata en los Juegos Panamericanos de Mar del Plata 1995. Además, disputó dos Copas del Mundo: Francia 98 y Corea-Japón 2002.

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¿Qué ha pasado con Paco Palencia tras su retiro del futbol?

Luego de colgar los botines, Palencia inició su carrera como director técnico. En 2012 fue director deportivo de Chivas y tres años después llegó su primera oportunidad como estratega, con los Pumas de la UNAM. También probó suerte en Lobos BUAP y Mazatlán, aunque también se ha desarrollado como comentarista deportivo, pero ahora le tocará mostrar su talento en la cocina más famosa de México.

¿Cuándo y dónde ver el estreno de MasterChef Celebrity 2023?

Para poder ver el talento de los famosos dentro de la cocina de MasterChef Celebrity 2023, solo tendrás que poner la señal de Azteca UNO el domingo 14 de mayo en punto de las 20 horas, además podrás seguir todas las emociones a través de la App TV Azteca EN VIVO.