Así reaccionó Geraldine Bazán tras ser señalada por interferir en relación de Gabriel Soto

Los que se dedican a alguna labor en el medio del espectáculo entienden perfectamente que los rumores son parte de la dinámica. Aunque muchos disfruten del chisme o por el contrario sean críticos absolutos, es una realidad que no desaparecerá. Así lo comentó Geraldine Bazán, sin embargo sí es necesario poner límites ante situaciones que pueden afectar a las familias de los artistas, como está siendo su caso.

En ese sentido, el problema es que Gabriel Soto ha sido un hombre constantemente envuelto en polémicas por sus complicadas relaciones sentimentales. Sale de su proceso con una pareja y entra en otro, además envuelto en severos rumores de ser un hombre que lastimó de una u otra forma a sus amores, tal como lo más reciente visto con Irina Beava.

Geraldine está preocupada por la información que le llega a sus hijas

En horas pasadas, Geraldine habló vía redes sociales para aclarar que ella no podía ser una “tercera en discordia” en una de las relaciones fracturadas de su ex esposo. Ante eso, muchos indicaron que es innecesario que ella aclare mentiras, pues esto no sirve de nada porque al final más información circulará en un futuro inmediato. Sin embargo, puso un punto sobre el debate que vale la pena comentar.

La actriz y modelo de 42 años explicó el por qué de sus aclaraciones. Allí indicó que aunque sabe que la “rumorología” es parte del negocio del espectáculo, quiere cuidar a sus hijas lo más que sea posible. Y es que todo lo que se dice de Geraldine o de Gabriel Soto puede llegar a oídos de las niñas-adolescentes que aman a su padre, lo cual ya es un tema delicado.

¿Cuántos hijos tienen Geraldine Bazán y Gabriel Soto?

Aunque solamente estuvieron formalmente casados dos años, esto entre 2016 y 2018, tuvieron dos niñas. La primera se llama Elissa Marie, quien hoy tiene 16 años, mientras que a la más pequeña la nombraron Alexa Miranda, quien solamente cuenta con 11 años edad. Y como dato final, se indica que realmente tienen una excelente relación con el tan mencionado Gabriel Soto, pese a que sus padres no están juntos como matrimonio.

