Ventaneando captó a Leonardo García comiendo mariscos.
Nuestras cámaras vieron al actor mientras estaba con unos amigos disfrutando de una comida.
El lente de Ventaneando detectó a Leonardo García comiendo mariscos.
El lente indiscreto de Ventaneando captó al famoso actor Leonardo García en compañía de unos amigos en un restaurante de la Ciudad de México, disfrutando de unos deliciosos mariscos.
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El actor pasó una excelente tarde en compañía de dos amigos suyos con los que comía; además de unos cuantos más con los que se topó en la calle en donde demostró estar muy cómodo.
Y aunque Leonardo García nunca se percató de nuestra presencia en el lugar, el gerente del restaurante sí, por lo que de inmediato llamó a cinco elementos de seguridad para exigirnos que nos retiráramos del lugar, aún cuando estábamos en la calle.
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¿Identificación de qué? Somos de televisión Azteca porque vimos a un actor y estamos de paparazzi. Si estamos incomodando, nos retiramos