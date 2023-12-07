Héctor Soberón pide parar señalamientos por la supuesta filtración de un video

Héctor Soberón aclaró que no fue él quien filtro supuestamente el video de su ex, Michelle Vieth, y le pide parar con los señalamientos, pues tiene pruebas contra ella, pero no las muestra por lealtad. Además, compartió que apoya la idea de que mujeres alcen la voz en temas así y se promueva una ley sobre el tema.

