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Héctor Soberón pide parar señalamientos por la supuesta filtración de un video

El conductor Héctor Soberón aclaró que aunque no fue él quien filtró el video íntimo de Michelle Vieth, le pidió disculpas y le mandó contundente mensaje.

Por: Maria Fernanda Aguilar

Héctor Soberón aclaró que no fue él quien filtro supuestamente el video de su ex, Michelle Vieth, y le pide parar con los señalamientos, pues tiene pruebas contra ella, pero no las muestra por lealtad. Además, compartió que apoya la idea de que mujeres alcen la voz en temas así y se promueva una ley sobre el tema.

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