Exige dinero a vidente que no acabó con la “maldición” de su exnovia.

Mauro Restrepo demandó por 25 mil dólares a una vidente que le había prometido quitarle la "maldición" que su exnovia le lanzó para terminar con su matrimonio.

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En la demanda del joven que vive en Los Ángeles, señala que la supuesta vidente de nombre Sophia Adams le pidió 5 mil 100 dólares a cambio de garantizarle felicidad en su matrimonio, quitando la "maldición" que tenía.

Mauro Restrepo hizo un primer pago de mil dólares; sin embargo no vio resultados positivos en su matrimonio y decidió demandar a la vidente por fraude; además pidió una indemnización de 25 mil dólares.

Las complicaciones de la "maldición"

De acuerdo con la mujer que se hacía llamar psíquica especializada en amor, le habría dicho Mauro Restrepo que necesitaba poner fin al hechizo que tenía, pues de otra manera la mala suerte perjudicaría a su matrimonio.

Sin embargo, al no ver resultados positivos la demanda del hombre también señaló a la hija de la vidente y a su arrendador, de acuerdo con la agencia AFP.

También se menciona que no ha podido conciliar el sueño y sufrió de ansiedad como resultado de que la "maldición" no fuera removida.

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Este caso se hizo viral de forma inmediata; desató un debate entre aquellos que lo apoyan por el fraude del que fue víctima y quienes han señalado que no existe tal hechizo.

