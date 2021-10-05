Caída de WhatsApp inspira para crear la mejor canción del año. (VIDEO)

El día de ayer, 4 de octubre, WhatsApp registró una de las caídas más largas que ha tenido en los últimos tiempos; Instagram y Facebook fueron otras plataformas que presentaron fallas en todo el mundo.

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Los usuarios reaccionaron en otras plataformas como lo son Twitter y Telegram, entre ellos un joven que creó la canción de la caída de WhatsApp.

Caída de las redes causa descontrol

La caída de las redes sociales más utilizadas en el mundo causó un total descontrol, pues millones de personas están acostumbradas a pasar varias horas conectadas a estas plataformas.

Canción de la caída de las redes sociales

Pedro Palacios, integrante de la banda de comedia musical Los Tres Tristes Tigres, aprovechó la caída mundial de WhatsApp para demostrar su talento y creatividad.

La canción de la caída de las redes sociales se trata de una parodia a la canción Cómo Te Extraño Mi Amor; misma que hasta la fecha ha sido interpretada por varios artistas.

El tema comienza haciendo referencia a que no hay actividad en las diferentes plataformas; posteriormente se menciona el mismo fallo ocurrido en Facebook. Finalmente, habla de cómo los usuarios migraron a Twitter terminando con la frase "creo que tengo que poner un tuit".

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Me siento raro no sirve el Instagram y pa’ acabarla no jala ni el WhatsApp

Los usuarios de Twitter mostraron gran aceptación hacia el joven y su canción, por lo que no dudaron en dejarle un mensaje de apoyo y cariño.