Incendia su casa para acabar con plaga de serpientes; sobreviven.

Un hombre estadounidense se viralizó en todas las redes sociales, así como en diferentes medios de comunicación, luego de que incendió su casa para acabar con una plaga de serpientes.

Medios locales de Estados Unidos trascendieron que el sujeto encendió algo de leña en el sótano; sin embargo, se olvidó de los productos inflamables en toda la casa.

A los pocos minutos, el hogar del hombre se convirtió en un verdadero caos, de donde salió humo negro y grandes llamaradas por las ventanas.

Ninguna persona salió herida en el accidente, ya que los bomberos llegaron inmediatamente para auxiliar a los vecinos y al propio dueño del domicilio.

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Serpientes sobreviven al incendio total de la casa

El propósito principal de incendiar la casa fue acabar con una plaga de serpientes, mismas que sobrevivieron ante las grandes llamas que alertaron al vecindario.

Según los primeros informes, las serpientes se escondieron en las profundidades del domicilio para evitar ser acabadas por el fuego.

La casa quedó hecha cenizas, sin muebles y con pérdida completa de todos los objetos; sin embargo, los animales salieron con vida.

Cabe mencionar que la casa tenía un valor de más de 35.4 millones de pesos, precio que se perdió en vano tras la audacia de las serpientes.

El dueño de la casa se encuentra en busca de un refugio donde vivir tras haber perdido su hogar de toda la vida.

Las primeras fotos de la casa incendiada ya circulan por internet y se pueden ver las paredes negras de ceniza, con pocos ladrillos e incluso se puede observar el techo caído.

La historia continúa dando vuelta entre millones de usuarios de las redes sociales, quienes se preguntan cómo es que las serpientes están con vida tras la casa llena de fuego.

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