Renuncian después que su jefe no dejó salir a compañera a auxiliar a su gato.

En una muestra total de solidaridad y amor por los animales, unos empleados apoyaron a su compañera al renunciar a su trabajo porque su jefe no le permitió salir a ver a su gato moribundo.

La historia de esta joven norteamericana se convirtió en viral, debido a que tras la negativa del gerente de la empresa, todos decidieron renunciar en masa.

“Su madre le acababa de llamar para decirle que su gato se estaba muriendo y que se fuera directamente a la veterinaria”, relató un compañero de trabajo desde la red social Reddit.

“El jefe básicamente le dijo que los gatos son animales y que no le estaba permitido pedir tiempo libre a menos que se tratara de la muerte de un ser humano”, esto provocó la ira de todos sus compañeros de oficina.

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Los empleados tomaron sus cosas y se fueron

La ama del gato lloró, tomó sus cosas y salió corriendo de la oficina, pero lo que jamás imaginó fue que detrás de ella saldrían el resto de sus compañeros.

El primero en dejar su carta de renuncia fue el empleado que escribió la historia en Reddit, horas más tarde continuaron los demás.

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