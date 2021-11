Horóscopo de hoy Acuario lunes 22 de noviembre de 2021 con Padme Vidente.

Acuario en la vida

Si te sientes un poco aprisionado en tu vida, es momento de liberarte, las tensiones y el estrés no son las cosas que debes tener en tu camino ahora. Andas muy tranquilo por la vida y podrías no darte cuenta de lo que está en frente tuyo. No olvides lo que alguien ha hecho por ti, si una persona quiere tomar tu mano y a ti te produce mucha alegría tener a esa persona en tu vida, entonces no tengas miedo y aprovecha de poner una cuota de amor importante.

Recuerda que hoy es el cumpleaños de Sagitario, felicítalo.

Acuario en el trabajo

No hay que tener excusas para el trabajo no seas negativo. El día está para tomarle más valor a las obligaciones y a las cosas que tienes que hacer para estar siempre mucho mejor.

