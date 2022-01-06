Horóscopo de hoy Aries jueves 6 de enero de 2022 con Padme Vidente.

Aries y los Ángeles

Pide al Arcángel Jofiel, la fuente de la sabiduría de la creación, él sostiene la copa de la renovación de la salud, las relaciones y el trabajo. Traerá a ti, un movimiento total de creatividad y nuevas oportunidades. Repite: “Yo permito a Jofiel bendecir mi vida". Su dulzura calma la ansiedad y brinda una suave sensación de adormecimiento. Trabaja la energía de nuestra garganta para suavizar las palabras. Las personas sensitivas podrán escuchar su dulce canto mezclándose con sus pensamientos.