Horóscopo de hoy Aries lunes 14 de junio de 2021 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Aries en la vida

Iniciamos la semana con Marte en el signo zodiacal de Leo. Esta es la semana de los golpes de suerte que, poco a poco, nos empiezan a encaminar hacia esos proyectos que vendrán en un futuro inmediato.

¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!

Aries en el trabajo

Es momento de jugártela, mandar tu CV, levantar la mano y aplicar al nuevo puesto que está disponible, para dar los primeros pasos que te permitan hacer realidad el proyecto profesional que deseas emprender.

La llegada de Venus a Acuario, te regala habilidades diplomáticas, podrás convencer a quien quieras.

Color de la semana: dorado.