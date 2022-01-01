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Horóscopo de hoy Aries sábado 1 de enero de 2022 con Padme Vidente.

En tu horóscopo de hoy Aries... Pide protección.

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Escrito por: Redacción Azteca UNO

Aries y los Ángeles
Bienvenido y bendecido día, el Arcángel Samuel te trae un consejo para iniciar con toda la luz del Universo. Enciende un incienso de naranja en punto de las 12 del medio día y reza una oración con tres peticiones especiales. Después, enciende una vela dorada y menciona 7 veces el nombre de tu Ángel para pedir protección, tener mucho amor y cero tristezas este año.

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