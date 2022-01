Horóscopo de hoy sábado 1 de enero de 2022 con Padme Vidente

Signos de fuego

Aries: Para iniciar el año nuevo, deberás encender velas doradas y pedir sin temor al Universo, todo aquello que quieres cumplir en este tiempo. Ve tu horóscopo completo aquí...

Leo: Lo mejor de iniciar este año, es iniciándolo con la familia, de verdad que son una gran bendición para ti. Agradéceles su compañía y apoyo incondicional. Ve tu horóscopo completo aquí...

Sagitario: Este inicio de año la pasarás bastante bien con tus amigos, es momento de divertirse, reír y cantar. Serás el centro de atención. Ve tu horóscopo completo aquí...

Signos de Tierra

Tauro: En este nuevo año, debes lograr mejor desempeño para tus metas, que nadie ni nada te detenga, verás que si eres constante, lograrás cumplir tus sueños. Ve tu horóscopo completo aquí...

Virgo: Es necesario que refuerces relaciones con la familia, pronto los necesitarás y de dará pena pedirles su apoyo. Ve tu horóscopo completo aquí...

Capricornio: Estás algo intranquilo, deja que las cosas tomen su rumbo, concéntrate en resolver solo lo que está en tus manos. Este año tendrás éxito en todos los aspectos de tu vida. Ve tu horóscopo completo aquí...

Horóscopos y predicciones para el mes de enero de 2022.

Signos de Aire

Géminis: Sigues extrañando a tu familiar fallecido, sin embargo, él te manda un mensaje, te dice que no le llores más, pues está gozando de la paz y la armonía, es momento de cerrar este capítulo y aprender a vivir. Ve tu horóscopo completo aquí...

Libra: Llegará una sorpresa para este inicio de año, estarás feliz de la noticia y seguramente cambiará tu energía. Disfruta las fiestas que se vienen. Ve tu horóscopo completo aquí...

Acuario: Te llegará un mensaje divino, anótalo, es referente al amor o a una advertencia importante. Ve tu horóscopo completo aquí...

Signos de Agua

Cáncer: No pierdas el rumbo de tu fe, ser libre no significa no creer en nada, si no dejas de pensar en tu astro divino, es porque eres llamado y escogido de él. Ve tu horóscopo completo aquí...

Escorpio: Será un magnífico año para ti, conocerás al amor de tu vida y renovarás tu espíritu con la paz de la familia. Ve tu horóscopo completo aquí...

Piscis: Es una nueva etapa para ti, cerraste el año con broche de oro y empezarás otra vez con el pie derecho, olvida los comentarios negativos de la gente envidiosa. Ve tu horóscopo completo aquí...