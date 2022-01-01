Horóscopo de hoy Tauro sábado 1 de enero de 2022 con Padme Vidente.

Tauro y los Ángeles

Vamos a hacer que este sea el mejor año de tu vida, el Ángel Hamabiel te trae un mensaje para lograr tus propósitos. Enciende una vela azul y una dorada durante esta noche para tener mucha abundancia. Además, ubica una moneda de tu país que esté en circulación en medio de las dos velas y realiza una oración a la Diosa Abundia, pidiendo tres deseos a tu Ángel de la guarda.