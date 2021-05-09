Horóscopo de hoy Tauro domingo 9 de mayo de 2021 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Tauro en la vida

Venus está visitado el signo zodiacal de Géminis, así que multiplicará todo el amor.

No siempre las lágrimas son de dolor, pueden ser de felicidad. No les tengas miedo y déjalas fluir de vez en cuando, todos necesitamos llorar.

Tauro en el amor

Haz el amor y no la guerra con tu pareja. Pasarán una noche plena y hermosa si ambos se lo proponen.

Si hoy cumples años ¡felicidades! Tendrás un año explosivo lleno de amor, pasión y deseo, siendo uno de los años más expansivos de tu vida.