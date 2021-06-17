Autenticando...
  • Cerrar Sesión
uno nuevo
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Horóscopo de hoy Tauro jueves 17 de junio de 2021 con Padme Vidente.

En tu horóscopo de hoy Tauro... El animal que verdaderamente representa a todo tu interior y te identifica es: El búho.

Logo TVA
TV Azteca|TV Azteca

Escrito por: Redacción Azteca UNO

Horóscopo de hoy

Tauro en la vida

Tu animal interior está compuesto por el sensible búho y el imaginativo gato.

¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!

Dos cualidades muy diferentes se unen en tu interior. El búho te concede sabiduría y el deseo de ser tu mejor yo. El Gato te otorga un temperamento más independiente.

La vida a veces puede ser un reto y es importante aprender a confiar. Por debajo de tu naturaleza soñadora hay una gran fuerza, puedes asumir tareas difíciles con el fin de sobrevivir.

Galerías y Notas Azteca UNO