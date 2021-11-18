Horóscopo de hoy Tauro jueves 18 de noviembre de 2021 con Padme Vidente.

Tauro en la vida

Estás en el camino correcto, confirma que tus pensamientos y acciones van en la mejor dirección para llegar a tu misión de vida y la paz interior. Escucha a tu guía interna aún cuando los demás no lo comprendan. Confía que estarás apoyado económicamente mientras sigues adelante con tus planes.

Oración: Arcángel Miguel pido tu presencia. Gracias por guiarme claramente, por motivarme y darme el valor y la confianza para realizar los cambios saludables en mi vida.

Tauro y los Ángeles

Aunque el futuro no esté aún muy claro, los Ángeles quieren que sepas que te protegerán y guiarán a cada paso del camino.

Tauro en el trabajo

Sigue trabajando. Es tiempo de iniciar un nuevo proyecto, inicia un negocio, lee un libro, o haz un cambio saludable en tu forma de vida.