Horóscopo de hoy Tauro jueves 18 de noviembre de 2021 con Padme Vidente.
En tu horóscopo de hoy Tauro... Estás bastante cerca de encontrar tu camino en esta vida.
Tauro en la vida
Estás en el camino correcto, confirma que tus pensamientos y acciones van en la mejor dirección para llegar a tu misión de vida y la paz interior. Escucha a tu guía interna aún cuando los demás no lo comprendan. Confía que estarás apoyado económicamente mientras sigues adelante con tus planes.
Oración: Arcángel Miguel pido tu presencia. Gracias por guiarme claramente, por motivarme y darme el valor y la confianza para realizar los cambios saludables en mi vida.
Tauro y los Ángeles
Aunque el futuro no esté aún muy claro, los Ángeles quieren que sepas que te protegerán y guiarán a cada paso del camino.
Tauro en el trabajo
Sigue trabajando. Es tiempo de iniciar un nuevo proyecto, inicia un negocio, lee un libro, o haz un cambio saludable en tu forma de vida.