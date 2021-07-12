Horóscopo de hoy Tauro lunes 12 de julio de 2021 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Tauro en el trabajo

En este gran día se percibe una energía positiva para ti en todos los aspectos..

¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!

Tauro en el dinero

La economía tiene golpes de suerte, pero más que suerte, tú has hecho que ocurra, es un premio por las acciones que has tenido.

Al ser Saturno el planeta del Karma - causa - efecto, cualquier premio que obtengas de la vida, es simplemente la cosecha de tus acciones.

El color para vibrar esta semana: rojo.