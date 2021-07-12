Horóscopo de hoy Tauro lunes 12 de julio de 2021 con Padme Vidente.
En tu horóscopo de hoy Tauro... ¡Se aproxima el éxito! Todo esto se debe a todo lo que te has esforzado para conseguirlo.
Horóscopo de hoy
Tauro en el trabajo
En este gran día se percibe una energía positiva para ti en todos los aspectos..
¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!
Tauro en el dinero
La economía tiene golpes de suerte, pero más que suerte, tú has hecho que ocurra, es un premio por las acciones que has tenido.
Al ser Saturno el planeta del Karma - causa - efecto, cualquier premio que obtengas de la vida, es simplemente la cosecha de tus acciones.
El color para vibrar esta semana: rojo.