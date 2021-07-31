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Horóscopo de hoy Tauro sábado 31 de julio de 2021 con Padme Vidente.

En tu horóscopo de hoy Tauro... Este Ángel te permitirá llevar a cabo todo lo que te propongas.

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Escrito por: Redacción Azteca UNO

Horóscopo de hoy

Tauro en la vida

Metatrón es un ángel ligado estrechamente con el mundo terrenal, ya que es el encargado de revisar todos los actos del ser humano y dejar constancia de ellos en el Libro de la Vida. Este ángel nos permite llevar a cabo todo aquello que nos propongamos, por difícil que sea, siempre que sean actos bondadosos. Gracias Julio por permitirme ver quien soy.

¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!

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