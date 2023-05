Horóscopo mensual Sagitario, junio de 2023 con Padme Vidente

Estas son las predicciones de Padme Vidente para el horóscopo mensual de sagitario en junio.

Sagitario: No cargues problemas de los demás, ser buen amigo, no significa resolverles toda su vida, lo que tiene reparo, se cura, lo que no, no. Quien no te ame o aprecie por tu esencia es innecesario en tu vida, comienza por alejarte de quienes te critican o te humillan. El amor es felicidad plena y lo conocerás cuando aprendas a soltar el pasado.

Sé alguien nuevo, busca el conocimiento, el trabajo y la virtud.