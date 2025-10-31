Mercurio en Sagitario y Plutón en Acuario: los 3 signos que cumplirán sus metas gracias a este sextil astrológico

Mercurio se encuentra en el grado 2 de Sagitario y Plutón continúa su tránsito a mitad del recorrido del grado 1 de Acuario. Ambos planetas se encuentran alineados en lo que se conoce como sextil en astrología (distancia de 60 grados) y su energía cósmica beneficia directamente a algunos signos zodiacales.

Ritual de Padme Vidente para cortar lazos de mala amistad [VIDEO] Con este ritual de Padme Vidente libérate de las malas amistades, las envidias y aprende a ser feliz.

Conoce cuál es la energía cósmica disponible de esta alineación muy favorable a nivel creativo y comunicacional. Estas son las personas más favorecidas por la influencia energética directa de este evento astrológico.

Te puede interesar: Día de Muertos: estos son los 3 mejores pueblos mágicos para pasarlo, según la Inteligencia Artificial

Astrología: ¿Qué significa la alineación en sextil entre Mercurio en Sagitario y Plutón en Acuario?

La alineación en sextil entre Mercurio en Sagitario y Plutón en Acuario se traduce en una energía mental poderosa y transformadora. Este tránsito estimula la claridad intelectual, la intuición y la capacidad de comprender lo oculto o lo complejo desde una visión amplia y renovadora.

Mientras la energía de Mercurio en Sagitario invita a comprender el sentido de las cosas, expandir el pensamiento y comunicar con optimismo; la influencia de Plutón en Acuario promueve la renovación de ideas y la profundidad psicológica aplicada a los ámbitos grupales o colectivos.

Esta alineación favorece el cumplimiento de las metas personales a través de un análisis en profundidad que tiene como objetivo final transformar creencias limitantes. Estas son las personas más beneficiadas por la energía cósmica disponible en los primeros 7 días de noviembre.

Te puede interesar: Los 2 signos que se verán terriblemente afectados por la oposición entre Mercurio en Sagitario y Urano en Géminis

Los 3 signos zodiacales favorecidos por la influencia energética del sextil entre Mercurio en Sagitario y Plutón en Acuario

Las personas favorecidas por la alineación de Mercurio en Sagitario y Plutón en Acuario son las que nacieron con Sol o Ascendente en los siguientes signos zodiacales. Pero toda interpretación astrológica siempre dependerá del conjunto de aspectos planetarios del momento y la carta astral individual:

Géminis

Sagitario

Acuario

Los nativos de estos signos zodiacales pueden experimentar cierta lucidez mental y capacidad para ver más allá de lo superficial. Este evento astrológico es ideal para estimular la investigación, la introspección y el estudio profundo de temas espirituales, filosóficos o psicológicos.

Durante la influencia de esta alineación, la comunicación se reviste de cierto magnetismo y se vuelve más persuasiva: las palabras tienen peso, impacto y sentido. Además, el clima astrológico permite transformar las ideas antiguas en nuevas visiones de futuro, uniendo sabiduría con innovación.

Si bien la energía cósmica disponible es favorable en todos los sentidos, lo cierto es que puede haber tendencia a imponer opiniones o creencias, si no se practica la escucha. Existe el riesgo de manipular con la palabra si no se equilibra con la empatía.

Sin embargo, durante este tránsito planetario, las conversaciones, negociaciones o decisiones tienen un efecto duradero y profundo. Por este motivo, las personas de estos signos zodiacales de la astrología, pueden aprovechar la energía favorable para comunicar proyectos a largo plazo y tomar decisiones concretas para avanzar en la planificación.