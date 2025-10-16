Los 4 signos zodiacales que lograrán la bonanza económica gracias a la Luna Nueva en Libra

La Luna Nueva en Libra se perfeccionará el próximo martes 21 de octubre. Este evento astrológico marca el inicio de un ciclo especial de 6 meses para todos los signos zodiacales, que culminará con la Luna Llena en dicha casa astrológica en abril de 2026.

Ritual de Padme Vidente para obtener todo lo que deseas [VIDEO] Con este ritual de Padme Vidente, vuelve todos tus sueños realidad. Pide y se te dará.

Sin embargo, 4 de ellos serán directamente alcanzados por la prosperidad y la abundancia en temas vinculados con el amor propio, el amor de pareja y los vínculos afectivos en general. Esta es la energía cósmica disponible del evento.

Te puede interesar: Numerología: Estos son los números de la suerte para hoy jueves 16 de octubre de 2025

¿Cuál es la influencia energética de la Luna Nueva en Libra del 21 de octubre para los signos zodiacales?

La Luna Nueva en Libra representa un portal energético profundamente armónico y estético, donde el universo invita a sembrar nuevas intenciones en el terreno del amor, las alianzas y el equilibrio emocional. En astrología, la Luna Nueva marca un nuevo ciclo lunar de 6 meses que trae renovación y transformación.

Esta Luna impulsa a sembrar intenciones que promuevan equilibrio, amor propio y vínculos más justos y conscientes. Su energía es poderosa y actúa como un espejo que refleja dónde necesitamos restaurar la armonía en nuestra vida, especialmente en temas de pareja, sociedad, vínculos familiares o profesionales.

Te puede interesar: Venus en Libra: la vida amorosa de 3 signos cambiará a partir de la segunda mitad de octubre

Los 4 signos zodiacales bendecidos por la energía de la Luna Nueva en Libra, según la astrología

Las personas favorecidas por la Luna Nueva en Libra son las que nacieron con Sol o Ascendente en los siguientes signos zodiacales. Pero toda interpretación astrológica siempre dependerá del conjunto de aspectos planetarios del momento y la carta astral individual:



Géminis Libra Sagitario Acuario

Los nativos de estos signos zodiacales pueden experimentar más empatía y el deseo de resolver diferencias con otras personas. Es un momento propicio para reconciliaciones, acuerdos, perdones, compromisos nuevos o formas más sanas de relacionarse. Incluso, las relaciones de negocios pueden verse totalmente favorecidas.

Es un momento perfecto para alimentar la autoestima y la belleza interior. Según la astrología, esta lunación enseña que el amor verdadero no impone, sino que coopera y equilibra. La mejor manera de recibir la abundancia es escribiendo intenciones relacionadas con el amor, la paz interior, las relaciones sanas y la justicia. Por eso se pueden realizar rituales con elementos muy venusinos (Libra es regido por Venus), como flores, velas rosadas o blancas, aromas suaves o música armónica.